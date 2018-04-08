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Порошенко посетил богослужения трёх церквей в пасхальную ночь
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Порошенко посетил богослужения трёх церквей в пасхальную ночь 

RT на русском 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В пасхальную ночь президент Украины Пётр Порошенко вместе с супругой и детьми принял участие в праздничных богослужениях в нескольких храмах Киева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Во Владимирском кафедральном соборе президентская семья вместе с Патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом, настоятелем храма протоиереем Борисом и верующими прошла Крестным ходом. По завершению состоялось Пасхальное богослужение, которое провел предстоятель УПЦ Киевского патриархата», — говорится в сообщении.
Также украинский лидер посетил Монастырь Святого Василия Великого Украинской греко-католической церкви и присоединился к праздничной литургии прихожан Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
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