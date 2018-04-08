Порошенко посетил богослужения трёх церквей в пасхальную ночь

В пасхальную ночь президент Украины Пётр Порошенко вместе с супругой и детьми принял участие в праздничных богослужениях в нескольких храмах Киева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Во Владимирском кафедральном соборе президентская семья вместе с Патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом, настоятелем храма протоиереем Борисом и верующими прошла Крестным ходом. По завершению состоялось Пасхальное богослужение, которое провел предстоятель УПЦ Киевского патриархата», — говорится в сообщении.

Также украинский лидер посетил Монастырь Святого Василия Великого Украинской греко-католической церкви и присоединился к праздничной литургии прихожан Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.