«Принесу Порошенко передачку»: Саакашвили пообещал вернуться на Украину

«Принесу Порошенко передачку»: Саакашвили пообещал в ближайшее время вернуться на Украину

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал «совсем скоро» вернуться на Украину. Он выразил уверенность, что нынешняя власть не продержится и трёх лет — именно столько действует запрет на въезд политика в страну. По мнению экспертов, для очередного пересечения границы Саакашвили потребуется поддержка Запада, а его заявления — только попытка остаться в украинском политическом поле. Сможет ли Саакашвили исполнить обещание — в материале RT.

«Здесь сказано, что начальник Мостицкого пограничного отряда запретил мне въезд на Украину на три года. Нет уж, давайте называть вещи своими именами: меня выслал из страны обезумевший от страха барыга, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится ещё три года», — заявил Саакашвили. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал, что в скором времени вернётся на Украину. Так он отреагировал на известие о том, что украинская Госпогранслужба запретила ему въезд в страну до 2021 года. В своём сообщении на Facebook Саакашвили опубликовал фотографии документа.

«Со мной или без меня, этой власти уже пришёл конец, а я вернусь домой на Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года. Может, принесу Петру Алексеевичу передачку в тюрьму в память о былых студенческих годах, я не злопамятный…», — пообещал политик. Он назвал действия украинских властей «глупой ошибкой», отметив, что его высылка не избавит Киев от народного негодования. По словам Саакашвили, люди раздражены «отсутствием реформ, отсутствием изменений, тотальной лживостью и вороватостью власти». Себя политик назвал «одним из миллионов таких недовольных».

«70% экономики принадлежат семи олигархам, и самые главные из них — это Пётр Порошенко и Ринат Ахметов, которые вместе владеют половиной этой части. Институты очень слабые, и государство практически не работает», — заявил экс-президент Грузии. «Запад ещё заинтересован в его услугах» Ранее в интервью Die Pressе Саакашвили предсказал развал Украины. По его мнению, угроза исходит от местных олигархов.

«Можно предположить, что он действительно обладает поддержкой Запада, Белого дома в частности. Если бы Вашингтон не помогал, то, скорее всего, Саакашвили бы уже депортировали обратно на родину, где его ждёт уголовное преследование. Видимо, Запад ещё заинтересован в его услугах», — предположил эксперт. Исключать возвращения Саакашвили не стоит, считает политолог Иван Мезюхо . В то же время он уточнил, что в этом случае его услугами должен заинтересоваться Белый дом.

После выдворения бывший губернатор Одесской области обратился к Евросоюзу и канцлеру Германии Ангеле Меркель. По данным Bild, политик заявил, что «Украина придёт к краху», если европейские лидеры не вмешаются.

ЕС на выдворение Саакашвили отреагировал сдержанно: в пресс-службе главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини заявили, что «следят за развитием ситуации». В правительстве Германии отметили, что «приняли к сведению» его высказывания. Впрочем, сам Саакашвили утверждает, что за помощью, по крайней мере к Меркель, не обращался.

«Это заявление — реакция на решение о запрете на въезд. Он пытается как-то остаться в политическом поле Украины, хотя после изгнания это всё менее и менее реально». Политическая реанимация Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов выразил сомнение, что у политика есть западная поддержка, которая поможет ему единовременно решить проблему с въездом на Украину.

Решение о запрете на въезд на Украину принято на основании вердикта Мостицкого районного суда Львовской области от 22 сентября, который признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы. Политик прорвался на территорию Украины через контрольно-пропускной пункт «Шегини», несмотря на аннулированный паспорт.

После пересечения границы Саакашвили подал запрос в миграционную службу на получение статуса лица, нуждающегося в дополнительной защита, однако его обращение и последующие апелляции отклонили.

«Он — политик-харизматик и позволяет себе высказывать достаточно жёсткие критические замечания в адрес главы украинского государства. Наверное, Порошенко посчитал, что Саакашвили может навредить. Хотя запретом на въезд президент как раз реанимирует его политический труп», — заметил Мезюхо. Находясь в стране, Саакашвили организовал множество протестных акций, призывая к свержению Порошенко и проведению реформ в стране. По словам Мезюхо, действия Саакашвили раздражали администрацию украинского президента, а запрет на въезд только прибавит бывшему грузинскому лидеру политических очков.

Денисов считает действия украинской Погранслужбы «нормальной процедурой»: «У них была возможность это сделать, и они это сделали. Зачем им лишний раздражитель? Все прекрасно знают, что это такой гастролирующий клоун, от которого много неприятностей, но который ничего толком сделать не может».