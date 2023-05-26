Shot: Морозовский военный аэродром могли атаковать из ракетно-тактического комплекса "Гром"

Морозовский военный аэродром в Ростовской области могли атаковать из украинского ракетно-тактического комплекса "Гром". Об этом сообщает Shot. По информации издания, на факт применения "Грома" указала скорость полета сбитой ракеты. Она могла достигать порядка 5 тыс. км/ч. Украинскую ракету сбила российская система ПВО. Другие подробности по ситуации в регионе и запущенной ракетой украинской стороной больше не приводятся. Как отмечается, "Гром" создавали для поражения объектов, расположенных на расстоянии до 280 км от точки старта. От Морозовска до границы с Украиной — около 230 км. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин утверждал, что поставки Украине средств ПВО остаются в центре внимания Запада. Также белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ПВО сбило большинство БПЛА, но есть повреждения в 2 районах.