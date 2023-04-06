Армия обороны Израиля сообщила о 34 выпущенных из Ливана ракетах

Армия обороны Израиля сообщила, что из Ливана по северу страны были выпущены 34 ракеты. Об этом сообщает пресс-служба армии в Twitter. "25 ракет были перехвачены системой воздушной обороны ЦАХАЛа, а 5 упали на территории Израиля", - говорится в сообщении. Отмечается, что судьба еще четырех пусков выясняется. Ранее сообщалось, что север Израиля подвергся ракетным атакам со стороны Ливана. Пресс-служба армии обороны Израиля заявила, что на севере страны звучит воздушная тревога. Израильская служба скорой помощи сообщила, что не менее трех человек пострадали в результате обстрелов. По данным израильских СМИ за пуском ракет может стоять ливанская группировка "Хезболла", которая сообщила, что даст Израилю ответ после кровопролитных столкновений между израильтянами и палестинцами у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.