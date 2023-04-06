$79.50+0.1487.10+0.37
9 часов назад

Армия обороны Израиля сообщила о 34 выпущенных из Ливана ракетах

Газета.Ru

Армия обороны Израиля сообщила, что из Ливана по северу страны были выпущены 34 ракеты. Об этом сообщает пресс-служба армии в Twitter. "25 ракет были перехвачены системой воздушной обороны ЦАХАЛа, а 5 упали на территории Израиля", - говорится в сообщении. Отмечается, что судьба еще четырех пусков выясняется. Ранее сообщалось, что север Израиля подвергся ракетным атакам со стороны Ливана. Пресс-служба армии обороны Израиля заявила, что на севере страны звучит воздушная тревога. Израильская служба скорой помощи сообщила, что не менее трех человек пострадали в результате обстрелов. По данным израильских СМИ за пуском ракет может стоять ливанская группировка "Хезболла", которая сообщила, что даст Израилю ответ после кровопролитных столкновений между израильтянами и палестинцами у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

Армия обороны Израиля сообщила о 34 выпущенных из Ливана ракетах
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Войска,Хезболла,ЦАХАЛ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий