Авианосец Китая заметили в 370 км от Тайваня

Авианосец ВМС Китая "Шаньдун" вышел за пределы Южно-Китайского моря и находится в 370 км к востоку от южной части Тайваня, передает Общественная служба новостей. Авианосец ВМС преодолел пролив Баши, который соединяет Тихий океан и Южно-Китайское море, и в настоящее время находится в 370 км к востоку от мыса Элуаньби. Министр обороны Тайваня Цю Гочжэн полагает, что по всей видимости проходят военные учения, однако из-за обостренной ситуации военные продолжают устанавливать намерения авианосца и причины его появления. По заявлению минобороны в настоящее время не наблюдается признаков взлета и посадки палубных самолетов на "Шаньдун"