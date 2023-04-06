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17 часов назад

Авианосец Китая заметили в 370 км от Тайваня

Газета.Ru

Авианосец ВМС Китая "Шаньдун" вышел за пределы Южно-Китайского моря и находится в 370 км к востоку от южной части Тайваня, передает Общественная служба новостей. Авианосец ВМС преодолел пролив Баши, который соединяет Тихий океан и Южно-Китайское море, и в настоящее время находится в 370 км к востоку от мыса Элуаньби. Министр обороны Тайваня Цю Гочжэн полагает, что по всей видимости проходят военные учения, однако из-за обостренной ситуации военные продолжают устанавливать намерения авианосца и причины его появления. По заявлению минобороны в настоящее время не наблюдается признаков взлета и посадки палубных самолетов на "Шаньдун"

Войска,Авианосцы,
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