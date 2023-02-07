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20 часов назад

Страны НАТО провели учения ВВС с участием США над Балтикой

ТАССиещё 2

Страны НАТО провели военно-воздушные учения с участием США над балтийским регионом по отражению угрозы со стороны "равного по силам противника". Об этом сообщила пресс-служба альянса во вторник.

"Страны НАТО провели учения с участием истребителей 4-го и 5-го поколений. Нидерланды, Польша и США провели совместные учения над Балтийскими странами по отработке ответа на сложные сценарии, основанные на угрозах со стороны равного по силам противника", - говорится в сообщении альянса.

В маневрах были задействованы F-35 ВВС Нидерландов, польские F-16 и американские F-15.

"Они отрабатывали тактику, технику и процедуры, направленные на отражение сложного комплекса угроз в оспариваемом воздушном пространстве, - говорится в заявлении. - Объединенная группа наземной авиационной поддержки Вооруженных сил Эстонии поддерживала самолеты, обеспечивая информацию о целях в режиме реального времени".

Войска,Учения НАТО,НАТО,
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