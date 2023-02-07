Страны НАТО провели учения ВВС с участием США над Балтикой

"Страны НАТО провели учения с участием истребителей 4-го и 5-го поколений. Нидерланды, Польша и США провели совместные учения над Балтийскими странами по отработке ответа на сложные сценарии, основанные на угрозах со стороны равного по силам противника", - говорится в сообщении альянса.