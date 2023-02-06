Большая часть Республики Сербской осталась без электричества из-за аварии

БЕЛГРАД , 6 февраля. /ТАСС/. Большая часть Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины ), включая столицу республики Баня-Луку, остались без электричества из-за аварии на линии электропередач. Об этом в понедельник сообщил телеканал РТРС .

Сообщается, что без электричества остались столица республики Баня-Лука, Приедор, Градишка, Кнежево, Котор-Варош, Нови-Град, Козарска-Дубица, Рибник, Теслич, Лакташи, Прнявор, Челинац, Мрконич-Град и Сански-Мост в Федерации Боснии и Герцеговины. По данным телеканала, авария на ЛЭП произошла в районе Мрконич-Града, ее причины в данный момент устанавливаются.