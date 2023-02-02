Вучич назвал условие присоединения Сербии к антироссийским санкциям

«Мы не будем менять свою политику, Сербия не откажется от нее, если только не окажутся под угрозой жизненные интересы нашей страны. А я оцениваю ситуацию так, что они пока не находятся под угрозой. Когда окажутся, не буду наносить им ущерб ради какой-то другой страны», — отметил глава государства, выступая в национальном парламенте.