Власти Херсонской области: отбита попытка ВСУ прорвать оборону

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорвать линию обороны в регионе. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Стремоусова, украинские военные пытались прорваться в районе реки Ингулец. Попытка была отбита, ситуация находится под контролем российских войск.

«На андреевском направлении, в районе реки Ингулец, была отбита попытка укронацистов прорвать линию обороны», — рассказал Стремоусов.

Ранее Стремоусов говорил о задержании группы украинских диверсантов на линии фронта. По словам Стремоусова, диверсанты были захвачены в плен в ночь на 24 октября на Бериславском направлении.