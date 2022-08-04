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14 часов назад

В Тайбэе осудили пуски китайских ракет "Дунфэн" в сторону Тайваня

ТАССиещё 8

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 августа. /ТАСС/. Власти Тайваня осудили произведенные КНР учебные пуски баллистических ракет типа "Дунфэн" в водах вблизи от острова. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении тайваньского внешнеполитического ведомства.

"4 августа Китай запустил несколько баллистических ракет в водах к северо-востоку и юго-западу от Тайваня, что поставило под угрозу национальную безопасность Тайваня, привело к эскалации региональной напряженности и помешало регулярному международному [морскому] движению и торговле", - отметило ведомство. Тайбэй заявил, что "решительно осуждает этот шаг" и требует, чтобы Пекин "проявлял сдержанность".

В свою очередь оборонное ведомство острова подтвердило, что Китай в четверг осуществил пуски не менее 11 ракет типа "Дунфен" к прилегающей к острову акватории.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в четверг приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они начались в 12:00 по местному времени (07:00 мск) и продлятся до полудня 7 августа.

Как сообщило ранее Центральное информационное агентство Тайваня, три из шести районов учений НОАК накладываются на акватории, которые администрация острова считает своими территориальными водами: одна такая зона расположена к юго-западу от острова, а две других - возле его северо-западного побережья.

Информация о масштабных маневрах НОАК появилась после того, как самолет спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник вечером приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань. Программа учений предполагает боевые стрельбы, поэтому власти КНР предупредили о запрете гражданским воздушным и морским судам заходить в соответствующие шесть районов.

Войска,Конгресс США,
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