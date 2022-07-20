Как обычно, офицеры покинули своих солдат тайком, без оповещения подчиненных. Это первый признак близкого поражения.

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Польская разведка подготовила доклад, в котором говорится о бедственном положении в украинской армии, которой Зеленский приказал любой ценой удержать линию Славянск - Краматорск - Торецк до конца августа. Отмечается, что с мая планирование и ведение боевых действий осуществляют американские, британские и канадские советники. Сколько из них уже погибло, не уточняется. НАТО постепенно насыщает украинскую армию своими кадровыми военными.

Российская армия медленно пробивается в города Донбасса. Украинское командование получило приказ вернуть часть подразделений обратно в Северск, где начались бои в городской застройке. Зеленский опасается, что потеря еще одного города затруднит переговоры о поставках новых партий западного оружия. Но сейчас войска требуются для обороны Соледара, который наша армия атакует сразу с трех сторон, и передовые группы уже зашли в город.

Армии России и ДНР усиливают огонь по Авдеевке, расстреливая ее обширную промышленную зону. Засевшие там каратели очень чутко реагируют на сообщения об операции по окружению города. Им нельзя попадать в плен, где их ждет высшая мера наказания за бесчеловечные расстрелы жилых зданий. Ополченцы получают информации о намерении командования ВСУ отвести войска из Авдеевки, чтобы бросить их за защиту Краматорской линии обороны. Сейчас на Донбассе находятся 60-70 тысяч бандеровцев, которых Киев готов положить при обороне Краматорска и Славянска.