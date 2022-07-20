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20 июля

ВСУ перешли под командование американских советников

Мир новостей

Как обычно, офицеры покинули своих солдат тайком, без оповещения подчиненных. Это первый признак близкого поражения.

ВСУ перешли под командование американских советников
Фото: Мир новостейМир новостей

Польская разведка подготовила доклад, в котором говорится о бедственном положении в украинской армии, которой Зеленский приказал любой ценой удержать линию Славянск - Краматорск - Торецк до конца августа. Отмечается, что с мая планирование и ведение боевых действий осуществляют американские, британские и канадские советники. Сколько из них уже погибло, не уточняется. НАТО постепенно насыщает украинскую армию своими кадровыми военными.

Российская армия медленно пробивается в города Донбасса. Украинское командование получило приказ вернуть часть подразделений обратно в Северск, где начались бои в городской застройке. Зеленский опасается, что потеря еще одного города затруднит переговоры о поставках новых партий западного оружия. Но сейчас войска требуются для обороны Соледара, который наша армия атакует сразу с трех сторон, и передовые группы уже зашли в город.

Армии России и ДНР усиливают огонь по Авдеевке, расстреливая ее обширную промышленную зону. Засевшие там каратели очень чутко реагируют на сообщения об операции по окружению города. Им нельзя попадать в плен, где их ждет высшая мера наказания за бесчеловечные расстрелы жилых зданий. Ополченцы получают информации о намерении командования ВСУ отвести войска из Авдеевки, чтобы бросить их за защиту Краматорской линии обороны. Сейчас на Донбассе находятся 60-70 тысяч бандеровцев, которых Киев готов положить при обороне Краматорска и Славянска.

Николай Иванов.

Фото: Pixabay.com

Войска,Николай Иванов,НАТО,
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