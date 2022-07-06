Появились подробности об атаке ВСУ на российских пограничников под Белгородом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки дважды обстреливали российских пограничников под Белгородом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

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Первая атака произошла в середине дня 5 июля в районе поселка Красная Яруга в Белгородской области. Украина обстреляла из гранатомета и неустановленного оружия УАЗ, в котором находились пять российских военнослужащих. В результате нападения один человек погиб и трое пострадали, а машина полностью сгорела.