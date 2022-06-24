Группировка войск «Центр» ВС России блокировала Лисичанск с юга

Соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС России прорвали оборону противника и блокировали Лисичанск с юга, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Соединения и воинские части группировки войск „Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина, прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника, и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга», – сказал Конашенков, передает Telegram-канал ведомства.
Также сообщается, что южная группировка войск завершила разгром окруженной группировки ВСУ в горском котле. Командовал операцией генерал армии Суровикин.
Российскими войсками и подразделениями Народной милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое. Соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС России освободили 11 населенных пунктов.
«В течение пяти дней ими освобождено 11 населенных пунктов, из них наиболее крупные Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка», – говорится в сообщении.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что населенный пункт Горское освобожден российскими военными и войсками ЛНР от украинских боевиков.