Группировка войск «Центр» ВС России блокировала Лисичанск с юга

Соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС России прорвали оборону противника и блокировали Лисичанск с юга, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Соединения и воинские части группировки войск „Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина, прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника, и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга», – сказал Конашенков, передает Telegram-канал ведомства.

Также сообщается, что южная группировка войск завершила разгром окруженной группировки ВСУ в горском котле. Командовал операцией генерал армии Суровикин.

Российскими войсками и подразделениями Народной милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое. Соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС России освободили 11 населенных пунктов.

«В течение пяти дней ими освобождено 11 населенных пунктов, из них наиболее крупные Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка», – говорится в сообщении.