Минобороны России заявило о ракетном ударе по аэродрому в Одесской области

Минобороны России заявило об ударе по аэродрому АРЦИЗ в Одесской области. "Высокоточной ракетой "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" нанесен удар по аэродрому АРЦИЗ Одесской области. В результате удара уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ2" и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле", - сообщило ведомство. Также за сутки было поражено 11 взводов реактивных систем залпового огня "Град" в районах Куртимовки, Очертино, Тоненького, Сухой Балки, Новгородского, Майоровки, Отрадовки и Зайцево и 12 артиллерийских взводов ВСУ. В районе Подгорного были уничтожены две 155-мм гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчетами. Ранее в Министерство обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины несут значительные потери. Так, с 19 мая в одной только 14-я механизированной бригаде ВСУ погибли и получили ранения в общей сложности 2100 человек.