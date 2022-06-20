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13 часов назад

Минобороны России заявило о ракетном ударе по аэродрому в Одесской области

Газета.Ruиещё 7

Минобороны России заявило об ударе по аэродрому АРЦИЗ в Одесской области. "Высокоточной ракетой "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" нанесен удар по аэродрому АРЦИЗ Одесской области. В результате удара уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ2" и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле", - сообщило ведомство. Также за сутки было поражено 11 взводов реактивных систем залпового огня "Град" в районах Куртимовки, Очертино, Тоненького, Сухой Балки, Новгородского, Майоровки, Отрадовки и Зайцево и 12 артиллерийских взводов ВСУ. В районе Подгорного были уничтожены две 155-мм гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчетами. Ранее в Министерство обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины несут значительные потери. Так, с 19 мая в одной только 14-я механизированной бригаде ВСУ погибли и получили ранения в общей сложности 2100 человек.

Минобороны России заявило о ракетном ударе по аэродрому в Одесской области
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Войска,Минобороны России,
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