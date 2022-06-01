Северный флот получит штатный носитель гиперзвуковых ракет в 2022 году

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил цикл испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», подтвердив готовность нового оружия, сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

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«Цикл испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно выполнил фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», подтвердив готовность и самого носителя, и нового оружия», – передает ТАСС слова Моисеева.

Командующий также напомнил, что в конце прошлой недели был осуществлен успешный пуск ракеты «Циркон» из высокоширотных районов Баренцева моря по цели в Белом море на удалении около 1000 км.

По словам Моисеева, атомные подводные ракетные крейсеры проекта «Борей» в ближайшие десятилетия будут основой стратегических ядерных сил (СЯС).

«Концепцией и Планом строительства и развития Военно-морского флота до 2033 года, а также в рамках договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки «О мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», предусмотрено, что в ближайшие 30-40 лет основу морских стратегических ядерных сил будут составлять «Бореи», – заявил Моисеев.

При этом, по словам командующего, морские силы общего назначения флота будут представлять многоцелевые корабли и подводные лодки пяти-шести проектов, в основном носители высокоточного оружия большой дальности, в том числе и гиперзвукового. «При этом основу подводных сил будут составлять подводные лодки проектов 885М («Ясень-М»), 636.3 и 677, а надводных – фрегаты первого ранга проекта 22350 типа «Адмирал Горшков», – добавил он.

В субботу Минобороны показало новое успешное испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон». Фрегат «Адмирал Горшков» провел успешные испытательные стрельбы ракетой «Циркон» в Баренцевом море.

Напомним, в феврале ВКС России в ходе учений успешно выполнили пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов – крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».