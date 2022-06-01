Северный флот получит штатный носитель гиперзвуковых ракет в 2022 году

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил цикл испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», подтвердив готовность нового оружия, сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.
«Цикл испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно выполнил фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», подтвердив готовность и самого носителя, и нового оружия», – передает ТАСС слова Моисеева.
Командующий также напомнил, что в конце прошлой недели был осуществлен успешный пуск ракеты «Циркон» из высокоширотных районов Баренцева моря по цели в Белом море на удалении около 1000 км.
По словам Моисеева, атомные подводные ракетные крейсеры проекта «Борей» в ближайшие десятилетия будут основой стратегических ядерных сил (СЯС).
«Концепцией и Планом строительства и развития Военно-морского флота до 2033 года, а также в рамках договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки «О мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», предусмотрено, что в ближайшие 30-40 лет основу морских стратегических ядерных сил будут составлять «Бореи», – заявил Моисеев.
При этом, по словам командующего, морские силы общего назначения флота будут представлять многоцелевые корабли и подводные лодки пяти-шести проектов, в основном носители высокоточного оружия большой дальности, в том числе и гиперзвукового. «При этом основу подводных сил будут составлять подводные лодки проектов 885М («Ясень-М»), 636.3 и 677, а надводных – фрегаты первого ранга проекта 22350 типа «Адмирал Горшков», – добавил он.
В субботу Минобороны показало новое успешное испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон». Фрегат «Адмирал Горшков» провел успешные испытательные стрельбы ракетой «Циркон» в Баренцевом море.
Напомним, в феврале ВКС России в ходе учений успешно выполнили пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов – крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».
В конце ноября фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил пуск «Циркона» на дальность более 400 км. 16 декабря «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, находившийся на полигоне в Архангельской области.