Украинская армия ежедневно теряет от 60 до 100 человек убитыми. Такую цифру озвучил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Newsmax.

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«Ситуация очень тяжелая, мы теряем 60–100 солдат в день убитыми и около 500 человек ранеными в бою», — рассказал Зеленский, комментируя ситуацию в Донбассе.

Ранее британская газета The Gurdian отметила, что все больше данных указывают на то, что украинская армия понесла тяжелые потери в Донбассе. По словам авторов статьи, тактика российских военнослужащих, которая определила ход сражения, также поставила украинцев перед «жестокой дилеммой» — удерживать позиции на фоне быстро растущих потерь или отступить.