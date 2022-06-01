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1 час назад

Зеленский озвучил ежедневные потери украинской армии

Lenta.ruиещё 1

Украинская армия ежедневно теряет от 60 до 100 человек убитыми. Такую цифру озвучил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Newsmax.

Зеленский раскрыл ежедневные потери украинской армии
Фото: ReutersReuters

«Ситуация очень тяжелая, мы теряем 60–100 солдат в день убитыми и около 500 человек ранеными в бою», — рассказал Зеленский, комментируя ситуацию в Донбассе.

Ранее британская газета The Gurdian отметила, что все больше данных указывают на то, что украинская армия понесла тяжелые потери в Донбассе. По словам авторов статьи, тактика российских военнослужащих, которая определила ход сражения, также поставила украинцев перед «жестокой дилеммой» — удерживать позиции на фоне быстро растущих потерь или отступить.

Как сообщал глава Минобороны России Сергей Шойгу, в Мариуполе были убиты более четырех тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным министра, численность бойцов ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников в городе составляла более 8100 человек.

Войска,Владимир Зеленский,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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