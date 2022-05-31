Южная Корея отправила флот на Гавайи для учений с США

Группировка южнокорейской армии, в которую входят боевые корабли, морская авиация и около 1 тыс. военнослужащих, примет участие в морских учениях под руководством США на Гавайях. Об этом сообщает агентство Yonhap. Учения возглавит контр-адмирал Ан Сан Мин, который будет командовать подготовкой экспедиционной ударной группы (ESG).
Это будет первым случаем, когда Южная Корея будет руководить комбинированными маневрами, включая операции по высадке морского десанта. "На борту десантного корабля USS Essex Ан будет руководить учениями, в которых, как ожидается, примут участие 13 военных кораблей из восьми стран и около 1000 морских пехотинцев из девяти стран", - отмечает издание. Корейская группировка включает в себя 14 500-тонный десантный корабль Marado, 7600-тонный эсминец Sejong the Great, 4400-тонный эсминец Munmu the Great, 1800-тонную подводную лодку Shin Dol-seok, самолет морской разведки P-3, два вертолета Lynx и девять десантных машин. Корабли отправятся в поход с военно-морской базы на южном курортном острове Чеджу во вторник, 31 мая.
"Успешно выполнив поставленные задачи, мы повысим возможности для использования объединенных сил и проведения совместных операций и, в конечном итоге, внесем свой вклад в укрепление нашей военной готовности на Корейском полуострове", — сказал Ан.
Учения RIMPAC, начатые в 1971 году, предназначены для расширения сотрудничества между странами-участницами в обеспечении безопасности морских коммуникаций и противодействии потенциальным угрозам безопасности на море. Южная Корея участвует в этом мероприятии в 17-й раз. Ранее сообщалось, что Южная Корея и Соединенные Штаты проведут регулярные совместные учения военно-воздушных сил. Они должны продемонстрировать "оборонительную позицию в условиях развивающихся ракетных угроз со стороны Северной Кореи" и будут представлять собой сокращенную версию крупномасштабных учений Max Thunder, которые две страны проводили в прошлом с массовой мобилизацией своих авиационных средств и военнослужащих.