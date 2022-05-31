Южная Корея отправила флот на Гавайи для учений с США

Группировка южнокорейской армии, в которую входят боевые корабли, морская авиация и около 1 тыс. военнослужащих, примет участие в морских учениях под руководством США на Гавайях. Об этом сообщает агентство Yonhap. Учения возглавит контр-адмирал Ан Сан Мин, который будет командовать подготовкой экспедиционной ударной группы (ESG).

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Это будет первым случаем, когда Южная Корея будет руководить комбинированными маневрами, включая операции по высадке морского десанта. "На борту десантного корабля USS Essex Ан будет руководить учениями, в которых, как ожидается, примут участие 13 военных кораблей из восьми стран и около 1000 морских пехотинцев из девяти стран", - отмечает издание. Корейская группировка включает в себя 14 500-тонный десантный корабль Marado, 7600-тонный эсминец Sejong the Great, 4400-тонный эсминец Munmu the Great, 1800-тонную подводную лодку Shin Dol-seok, самолет морской разведки P-3, два вертолета Lynx и девять десантных машин. Корабли отправятся в поход с военно-морской базы на южном курортном острове Чеджу во вторник, 31 мая.

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"Успешно выполнив поставленные задачи, мы повысим возможности для использования объединенных сил и проведения совместных операций и, в конечном итоге, внесем свой вклад в укрепление нашей военной готовности на Корейском полуострове", — сказал Ан.