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1 час назад

В России создадут «умную» систему для контроля ситуации в Черном море

Lenta.ru

В России создадут «умную» информационную систему с элементами искусственного интеллекта для контроля ситуации в ближней и дальней морской зоне Черного моря. Как стало известно ТАСС, ее разработкой занимаются специалисты Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР).

В РФ создадут «умную» систему для контроля ситуации в Черном море
Фото: ReutersReuters

Как рассказал агентству генеральный директор АО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца» (РТИ) и АО «НПК "НИИДАР"» Юрий Аношко, система представляет собой масштабируемую программно-аппаратную платформу. С ее помощью можно будет осуществлять мониторинг морской обстановки в режиме реального времени. Кроме того, применяя в дальнейшей обработке алгоритмы машинного обучения и элементы искусственного интеллекта, система позволит выявлять отклонения ситуации от нормальной, обнаруживать и сопровождать потенциально опасные объекты и автоматически выдавать соответствующие уведомления органам военного управления, подчеркнул Аношко.

31 марта в Минобороны России подсчитали, что в период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, в Черном море — 370 и в Азовском — 50. Позднее из-за шторма в Черном море и неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями порядка у 10 мин.

Войска,Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца,Минобороны России,НПК "НИИДАР",
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