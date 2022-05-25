В РФ создадут «умную» систему для контроля ситуации в Черном море

В России создадут «умную» информационную систему с элементами искусственного интеллекта для контроля ситуации в ближней и дальней морской зоне Черного моря. Как стало известно ТАСС, ее разработкой занимаются специалисты Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР).

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Как рассказал агентству генеральный директор АО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца» (РТИ) и АО «НПК "НИИДАР"» Юрий Аношко, система представляет собой масштабируемую программно-аппаратную платформу. С ее помощью можно будет осуществлять мониторинг морской обстановки в режиме реального времени. Кроме того, применяя в дальнейшей обработке алгоритмы машинного обучения и элементы искусственного интеллекта, система позволит выявлять отклонения ситуации от нормальной, обнаруживать и сопровождать потенциально опасные объекты и автоматически выдавать соответствующие уведомления органам военного управления, подчеркнул Аношко.