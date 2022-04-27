Китай обвинил США в подрыве стабильности в Тайваньском проливе

Проход ракетного эсминца США USS Sampson через Тайваньский пролив подрывает мир и стабильность в регионе, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И.

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По его словам, американские военные не первый раз совершили подобную провокацию. В Китае уточнили, что тем самым США послали ошибочные сигналы силам, выступающим за «независимость Тайваня». «Чем сознательно подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе, мы решительно выступаем против этого», — обвинил военный власти США.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обещает обеспечить Тайвань всем необходимым для того, чтобы островное государство могло защитить себя в том случае, если КНР решится на односторонние шаги.