Новая российская ракета «Ангара-1.2» готовится к полету

Легкую ракету-носитель «Ангара-1.2» запустят в ближайшее время с космодрома Плесецк. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

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«В ближайшее время будет запущена легкая "Ангара"», — анонсировал он во время посещения предприятия «Ярославский радиозавод».

Глава «Роскосмоса» отметил, что ракета «Ангара-1.2» также откроет испытания второй очереди космодрома Восточный. Он добавил, что в этом году запланирован пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5».

В марте гендиректор центра Хруничева Алексей Варочко сообщил, что производственное объединение «Полет» изготавливает три ракеты «Ангара-1.2» и восемь тяжелых ракет «Ангара-А5».

В феврале стало известно, что в 2023 году на российском космодроме Восточный планируется провести испытания полноценного электрозаправочного наземного макета тяжелой ракеты «Ангара-А5М».