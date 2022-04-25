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1 час назад

Рогозин анонсировал запуск легкой ракеты «Ангара-1.2»

Lenta.ruиещё 2

Легкую ракету-носитель «Ангара-1.2» запустят в ближайшее время с космодрома Плесецк. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

Новая российская ракета «Ангара-1.2» готовится к полету
Фото: РИАРИА

«В ближайшее время будет запущена легкая "Ангара"», — анонсировал он во время посещения предприятия «Ярославский радиозавод».

Глава «Роскосмоса» отметил, что ракета «Ангара-1.2» также откроет испытания второй очереди космодрома Восточный. Он добавил, что в этом году запланирован пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5».

В марте гендиректор центра Хруничева Алексей Варочко сообщил, что производственное объединение «Полет» изготавливает три ракеты «Ангара-1.2» и восемь тяжелых ракет «Ангара-А5».

В феврале стало известно, что в 2023 году на российском космодроме Восточный планируется провести испытания полноценного электрозаправочного наземного макета тяжелой ракеты «Ангара-А5М».

В январе Рогозин сообщил, что в 2022 году «Роскосмос» запустит не менее двух легких ракет «Ангара».

Войска,Алексей Варочко,Дмитрий Рогозин,Ярославский радиозавод,ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,Роскосмос,
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