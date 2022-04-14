ВМС США создадут группу для патрулирования Красного моря

Военно-морской флот США заявил в среду, что создаст новую оперативную группу с союзными странами для патрулирования Красного моря после серии нападений, приписываемых йеменским повстанцам-хуситам на водном пути, который имеет важное значение для мировой торговли.

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Вице-адмирал Брэд Купер, который курирует базирующийся на Ближнем Востоке 5-й флот ВМС США, заявил, что этот регион настолько обширен, что американцы не смогут патрулировать его в одиночку и задействуют возможности союзников. Командование объединенных морских сил, представляющее собой организацию из 34 государств, которую Купер курирует с базы в Бахрейне, уже имеет три оперативные группы, которые занимаются вопросами пиратства и безопасности как внутри, так и за пределами Персидского залива. Новая оперативная группа будет введена в строй в воскресенье, и к ней присоединится USS Mount Whitney, флагманский десантный корабль класса Blue Ridge, ранее входивший в состав 6-го флота ВМС США, задействованного в Африке и Европе, сообщает Associated Press.

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По словам Купера, оперативная группа из двух-восьми кораблей одновременно нацелится на контрабанду угля, наркотиков, оружия и людей в водном пути. Контрабанда угля использовалась сомалийской "Аль-Шабаб", связанной с "Аль-Каидой" (группировки запрещены в РФ - ред.), для финансирования своих атак. Красное море является жизненно важным судоходным путем как для грузов, так и для глобальных поставок энергии, что делает любую нелегальную добычу полезных ископаемых в этом районе опасной не только для Саудовской Аравии, но и для остального мира.

Мины могут попадать в воду, а затем уноситься течениями, которые в Красном море меняются в зависимости от времени года. Красное море было заминировано несколько десятилетий назад. В 1984 году около 19 кораблей сообщили о подорвавшихся там минах, и только одно из них было извлечено и обезврежено, сообщила комиссия ООН. В октябре 2016 года ВМС США заявили, что USS Mason подвергся обстрелу двумя ракетами, выпущенными из Йемена. Ни один из них не достиг военного корабля, в ответ США нанесли ответный удар крылатыми ракетами "Томагавк" по трем прибрежным радиолокационным станциям на территории, контролируемой хуситами.