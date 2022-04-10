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10 апреля

Минобороны: Высокоточными ракетами на Украине уничтожена база, куда прибыли иностранные наемники

Российская Газетаиещё 8

"В населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования были уничтожены штаб и место базирования националистического батальона "Днепр". Туда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников", - рассказал он.

В то же время высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев были уничтожены пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300. Ранее их местоположение выявила наша разведка.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты в воздухе 8 украинских беспилотников.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России, по словам генерала Конашенкова, были поражены 86 военных объектов противника. Среди них 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов, 3 склада горючего, 3 установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения бронетехники.

Всего же с начала проведения военной спецоперации, по данным МО РФ, уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 234 зенитных ракетных комплекса С-300, "Бук-М1", "Оса АКМ", 436 беспилотника, 2052 танка и других бронемашин, 232 установки реактивных систем залпового огня, 894 орудия полевой артиллерии и миномета.

Войска,Наемники,Минобороны России,
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