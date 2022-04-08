Кадыров заявил об освобождении Мариуполя на 98%

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». По его словам, остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который нацисты переоборудовали в «настоящую крепость».

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«О завершающей фазе спецоперации в Мариуполе говорили и на оперативном совещании с командирами всех задействованных отрядов. Дорогой БРАТ, депутат Госдумы Адам Делимханов, и командующий 8-й армией генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Мордвичев подробно рассмотрели все варианты по решающему штурму бандитских укрытий. В режиме видеосвязи я пообщался с нашими БРАТЬЯМИ, внес свои предложения в план действий, пожелал удачи и успехов бойцам», – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

«Отребье Бандеры, как мы убеждаемся, время даром все эти годы не теряло. Рыли, как суслики, себе норы на случай, если будет очень худо. Но мы гораздо выразительнее шипящих крыс вытаскивали из более глубоких тоннелей в густых лесах Чеченской Республики, а с этими и подавно справимся. В конце-то концов и Гитлер закончил путь в бункере, а значит, и его страстных фанатов в этих же подземках и уничтожим», – подчеркнул глава Чечни.