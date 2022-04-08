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8 часов назад

Кадыров заявил об освобождении Мариуполя на 98%

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». По его словам, остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который нацисты переоборудовали в «настоящую крепость».

Кадыров заявил об освобождении Мариуполя на 98%
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

«О завершающей фазе спецоперации в Мариуполе говорили и на оперативном совещании с командирами всех задействованных отрядов. Дорогой БРАТ, депутат Госдумы Адам Делимханов, и командующий 8-й армией генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Мордвичев подробно рассмотрели все варианты по решающему штурму бандитских укрытий. В режиме видеосвязи я пообщался с нашими БРАТЬЯМИ, внес свои предложения в план действий, пожелал удачи и успехов бойцам», – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

«Отребье Бандеры, как мы убеждаемся, время даром все эти годы не теряло. Рыли, как суслики, себе норы на случай, если будет очень худо. Но мы гораздо выразительнее шипящих крыс вытаскивали из более глубоких тоннелей в густых лесах Чеченской Республики, а с этими и подавно справимся. В конце-то концов и Гитлер закончил путь в бункере, а значит, и его страстных фанатов в этих же подземках и уничтожим», – подчеркнул глава Чечни.

Накануне сообщалось, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе по-прежнему находятся не менее 3 тыс. боевиков. Бои в центральной части города завершены. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.

Войска,Андрей Мордвичев,Франц Клинцевич,Адам Делимханов,Рамзан Кадыров,Верховный суд,НАТО,Госдума,
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