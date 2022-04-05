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6 часов назад

Воздушный удар: кадры уничтожения беспилотника «Байрактар» расчетом ЗРК «Тор»

ТК «Звезда»иещё 2

Воздушный удар: кадры уничтожения беспилотника «Байрактар» расчетом ЗРК «Тор»
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата «Байрактар» украинских националистов расчетом тактического зенитного ракетного комплекса «Тор».

В ходе проведения специальной военной операции командир расчета зенитного ракетного комплекса «Тор» Сергей выполняет задачи по контролю воздушного пространства в своей зоне ответственности.

В процессе несения боевого дежурства были обнаружены 20 воздушных целей. В результате грамотных действий расчета ЗРК «Тор» все цели были взяты на сопровождение и уничтожены. Среди них - семь боевых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Байрактар».

Ранее стало известно, что за день ВС РФ за день поразили 17 военных объектов Украины. Среди них два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск. Кроме того, российскими средствами ПВО были сбиты в воздухе два БПЛА в районе Северодонецка.

Войска,Верховный суд,Минобороны России,
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