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57 минут назад

МО РФ: службы обеспечения ВС России являются мишенью для атак украинских националистов

ТАССТАСС

Колонны снабжения Вооруженных сил РФ, выполняющих задачи специальной операции на Украине, являются мишенью для атак подразделений территориальной обороны украинских националистов, сообщили в среду в военном ведомстве.

Службы обеспечения ВС России стали мишенью для атак украинских националистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Минобороны РФ опубликовало кадры работы военнослужащих ремонтно-восстановительных подразделений в ходе специальной военной операции.

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"Важные задачи выполняют водители автомобильной техники, которые в составе колонн осуществляют снабжение войск всем необходимым - боеприпасами, горюче-смазочными материалами, продовольствием. Зачастую именно колонны снабжения становятся мишенью для атак подразделений так называемой территориальной обороны украинских националистов. Об этом свидетельствуют повреждения - пулевые и осколочные отверстия, превращающие кабины транспортных "Уралов" и "Камазов" буквально в решето", - рассказали в ведомстве.

"Основная охота проходит на водителей тралов, водителей-механиков танков и на обеспечение. Нас хотят отрезать от обеспечения. Это бензовозы, подвоз воды и боеприпасов", - рассказал один из техников ВС РФ.

Он подчеркнул, что специалисты-ремонтники стараются выполнить работы максимально быстро и прикладывают все усилия для скорейшего восстановления вышедших из строя боевых и транспортных машин, которые сразу после ремонта возвращаются на передовую.

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В ведомстве подчеркнули, что в ходе проведения специальной военной операции военнослужащие ремонтно-восстановительных подразделений Минобороны России выполняют задачи по эвакуации поврежденных в ходе боевых действий вооружения и техники, осуществляют текущий и средний ремонт, замену вышедших из строя узлов и агрегатов, а также в максимально сжатые сроки обеспечивают ввод техники в строй.

Отмечается, что восстановительные работы проводятся в полевых условиях на базе полевых ремонтных мастерских, обеспеченных всем необходимым оборудованием и запасами расходных материалов.

Войска,Армия,Верховный суд,Минобороны России,
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