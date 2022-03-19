ВСУ остаются в жилых домах на окраине Рубежного в ЛНР

Силовики Украины до сих пор остаются в жилых районах на окраине города Рубежное, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
«В городе Рубежное все еще на окраинах гремят бои. Противник закрепился по старой доброй традиции в частном секторе и ведет оборону из жилых домов. Основная часть города Рубежное под нашим контролем: административный квартал, основной жилой массив с многоэтажными домами», — сказал он.
Уточняется, что причиной разрушений в городе стало расположение украинскими силовиками огневых точек в жилых домах.
Силовики при отходе повредили практически все коммуникации города Рубежное в Донбассе, в населенном пункте нет электричества и водоснабжения.
«Здесь большие проблемы с коммуникациями, уходя, украинские войска повредили практически все», — заявил Филипоненко. По его словам, с 5 марта, по словам местных жителей, в город прекратились поставки продуктов и медикаментов.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что войска ЛНР при поддержке ВС РФ освободили более 90 процентов территории республики, и сейчас ее подразделения уничтожают разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного Рубежного.