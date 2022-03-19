ВСУ остаются в жилых домах на окраине Рубежного в ЛНР

Силовики Украины до сих пор остаются в жилых районах на окраине города Рубежное, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

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«В городе Рубежное все еще на окраинах гремят бои. Противник закрепился по старой доброй традиции в частном секторе и ведет оборону из жилых домов. Основная часть города Рубежное под нашим контролем: административный квартал, основной жилой массив с многоэтажными домами», — сказал он.

Уточняется, что причиной разрушений в городе стало расположение украинскими силовиками огневых точек в жилых домах.

Силовики при отходе повредили практически все коммуникации города Рубежное в Донбассе, в населенном пункте нет электричества и водоснабжения.

«Здесь большие проблемы с коммуникациями, уходя, украинские войска повредили практически все», — заявил Филипоненко. По его словам, с 5 марта, по словам местных жителей, в город прекратились поставки продуктов и медикаментов.