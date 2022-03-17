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17 марта

Первая тренировка Парада Побелы состоится в Волгограде 5 апреля

Волгоградская правдаВолгоградская правдаиещё 2

Военные продолжают подготовку к праздничному параду, посвященному Дню Победы 9 мая. По традиции в прохождении торжественным маршем примут участие военнослужащие соединений и частей Южного военного округа, региональных управлений силовых ведомств, участники и воспитанники молодежных военно-патриотических движений, кадеты Казачьего кадетского корпуса имени К.И. Недорубова.

Первая тренировка пеших колон Парада Победы состоялась в Уссурийске
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Первыми пройдет личный состав Роты Почетного караула гвардейского мотострелкового соединения.

До начала апреля проходит комплектование парадных расчетов и занятия по строевой подготовке. Участники парада отрабатывают строевой шаг, порядок движения в шеренгах и колоннах.

Как рассказали в пресс-службе Управления ФСИН России по Волгоградской области, для участия в параде отобраны сотрудники ведомства, парадная коробка полностью укомплектована. Первая совместная тренировка участников парада намечена на 5 апреля. Она пройдет на плацу военного городка бывшего Качинского училища военных летчиков.

Войска,День Победы,COVID-19,ФСИН,
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