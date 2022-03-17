Первая тренировка пеших колон Парада Победы состоялась в Уссурийске

Военные продолжают подготовку к праздничному параду, посвященному Дню Победы 9 мая. По традиции в прохождении торжественным маршем примут участие военнослужащие соединений и частей Южного военного округа, региональных управлений силовых ведомств, участники и воспитанники молодежных военно-патриотических движений, кадеты Казачьего кадетского корпуса имени К.И. Недорубова.
Первыми пройдет личный состав Роты Почетного караула гвардейского мотострелкового соединения.
До начала апреля проходит комплектование парадных расчетов и занятия по строевой подготовке. Участники парада отрабатывают строевой шаг, порядок движения в шеренгах и колоннах.
Как рассказали в пресс-службе Управления ФСИН России по Волгоградской области, для участия в параде отобраны сотрудники ведомства, парадная коробка полностью укомплектована. Первая совместная тренировка участников парада намечена на 5 апреля. Она пройдет на плацу военного городка бывшего Качинского училища военных летчиков.