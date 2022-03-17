Первая тренировка пеших колон Парада Победы состоялась в Уссурийске

Военные продолжают подготовку к праздничному параду, посвященному Дню Победы 9 мая. По традиции в прохождении торжественным маршем примут участие военнослужащие соединений и частей Южного военного округа, региональных управлений силовых ведомств, участники и воспитанники молодежных военно-патриотических движений, кадеты Казачьего кадетского корпуса имени К.И. Недорубова.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Первыми пройдет личный состав Роты Почетного караула гвардейского мотострелкового соединения.

До начала апреля проходит комплектование парадных расчетов и занятия по строевой подготовке. Участники парада отрабатывают строевой шаг, порядок движения в шеренгах и колоннах.