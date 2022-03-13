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13 марта

Бермуды оставили российские самолёты без лётных документов

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Авиационные власти на Бермудах приостановили сертификаты лётной годности самолётов российских авиакомпаний, зарегистрированных в островном государстве. По данным консалтингового агентства IBA, речь идёт о 745 лайнерах. С 02:59 мск 13 марта они не могут выполнять полёты, сообщило управление гражданской авиации Бермудских Островов (BCAA). Причиной названы санкции в отношении РФ, которые ограничили возможности BCAA контролировать безопасность полётов российских воздушных судов.

Бермуды оставили российские самолёты без лётных документов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«BCAA временно приостановило действие всех сертификатов лётной годности воздушных судов, которые эксплуатируются в соответствии со статьёй 83bis соглашения между Бермудскими Островами и Российской Федерацией.», — сказано в сообщении регулятора.

Воздушный кодекс России устанавливает , что гражданские суда допускаются к эксплуатации только при наличии сертификата лётной годности.

По данным Росавиации на 24 февраля, когда Россия начала военную операцию на Украине, у российских перевозчиков было 768 самолётов, зарегистрированных на Бермудах. В основном это лайнеры Boeing и Airbus, взятые в лизинг у иностранных компаний. Эти воздушные суда используют авиакомпании S7, «Аэрофлот», Utair, «Уральские авиалинии», сообщил РБК.

«Без действующего сертификата лётной годности летать в принципе невозможно», — сообщил изданию неназванный топ-менеджер российского перевозчика.

По словам технического специалиста в крупной российской авиакомпании, «летать на таком самолёте — это всё равно, что ездить с аннулированными правами на угнанной машине с недействительными номерами».

Войска,Уральские авиалинии,АК S7,Ютэйр,Аэрофлот,Росавиация,
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