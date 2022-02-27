В Японии раскрыли подробности о ракете КНДР

Выпущенная со стороны Японии баллистическая ракета пролетела около 300 км и упала в Японском море, заявил глава японского Минобороны Нобуо Киси.
«Северная Корея сегодня утром осуществила запуск баллистической ракеты из района Пхеньяна в сторону Японского моря. Она пролетела около 300 км, максимальная высота полета составила 600 км», — цитирует его ТАСС.
Токио выразил протест Пхеньяну в связи со случившимся.
Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных сообщало о выполненном со стороны КНДР пуске.