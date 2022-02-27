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1 час назад

В Японии заявили, что выпущенная КНДР ракета пролетела около 300 км

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Выпущенная со стороны Японии баллистическая ракета пролетела около 300 км и упала в Японском море, заявил глава японского Минобороны Нобуо Киси.

В Японии раскрыли подробности о ракете КНДР

«Северная Корея сегодня утром осуществила запуск баллистической ракеты из района Пхеньяна в сторону Японского моря. Она пролетела около 300 км, максимальная высота полета составила 600 км», — цитирует его ТАСС.

Токио выразил протест Пхеньяну в связи со случившимся.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных сообщало о выполненном со стороны КНДР пуске.

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