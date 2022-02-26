Минобороны России: американские беспилотники могли наводить украинские катера на корабли российского флота

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Украинские катера хотели отомстить сложившим оружие солдатам

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков обнародовал новые данные о прохождении военной спецоперации. По его словам, вчера 16 катеров ВМС Украины, используя "тактику роя", попытались атаковать корабли российского Черноморского флота, которые эвакуировали с острова Змеиный 82-х сложивших оружие украинских военных. Информацию приводит "РИА Новости".

Часть катеров действовала под прикрытием гражданских судов. Цель — месть сложившим оружие солдатам и обвинения российской армии в уничтожении пленных. В итоге шесть украинских катеров были уничтожены, а никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал.

Конашенков отмечает — пока украинские катера атаковали российские корабли над районом провокации летали стратегические беспилотники США RQ-4 "Глобал Хок" и MQ-9А "Риппер". Высока вероятность, что именно американские беспилотники наводили украинские катера на корабли российского флота, отметил представитель Минобороны.

"Требуйте от преступной киевской власти немедленно убрать все тяжелые вооружения от своих домов"

Также в Минобороны России официально подтвердили, что киевский режим массово и бесконтрольно раздает жителям автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы.

Втягивание националистами мирного населения в боевые действия неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам, заявило министерство.

— Призываем жителей Украины проявить сознательность, не поддаваться на эти провокации киевского режима и не подвергать себя и своих близких никому не нужным страданиям, — заявил Игорь Конашенков.

По данным разведки, украинские националисты размещают реактивные и артиллерийские подразделения в жилых кварталах не только в Киеве, но и в других украинских городах.

— Повторим: делается это намеренно, для провоцирования ответных ударов российских вооруженных сил по жителям населенных пунктов. Украинское националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы, — заявил представитель Минобороны РФ. — Обращаемся к жителям Украины: требуйте от преступной киевской власти немедленно убрать все тяжелые вооружения от своих домов и жилых кварталов городов.

Минобороны о "бандер-автомобилях"

Президент России Владимир Путин накануне отдал приказ остановить продвижение войск на Украине в связи с ожидавшимися переговорами с Киевом. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, украинская сторона отказалась от переговоров.

— Сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции, — цитирует Пескова ТАСС.

Во время приостановки продвижения основных сил боевые действия в ряде мест все же продолжались.

— Имели место столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев, которые использовали легкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства — по принципу "джихад-мобилей", только там они сейчас называются "бандер-мобили", — сказал он.