Володин осудил Европу за «страусиную позицию» по Украине и обвинил Зеленского в отказе от Минских соглашений

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский своими высказываниями о самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках фактически отказывается от выполнения Минских соглашений. При этом США и Европой преступления Киева в Донбассе замалчиваются, считает Володин. Он также указал, что последние недели Запад обещал «вторжение» России на Украину, но «за дезинформацию никто извинений не принес до сих пор».
Спикер Госдумы напомнил, что Украина в нарушение Минских соглашений предприняла попытку эскалации конфликта, начав минометный обстрел населенных пунктов Донбасса. В то же время Зеленский заявил о несогласии идти на переговоры с ДНР и ЛНР, хотя местные выборы, политическое урегулирование нельзя решить без согласования с представителями народных республик.
«Если стороны конфликта не будут вести переговоры, то кто тогда должен решать эти проблемы? — задался вопросом Володин. — Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения Минских договоренностей».
По мнению Володина, неслучайно в Госдуме большинством голосов депутаты высказались за необходимость признания ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств. Ведь мирные жители страдают, гибнут, а в России не могут быть безучастными к происходящему, отметил спикер Госдумы: «Нас беспокоит вопрос защиты проживающих там российских граждан и соотечественников».
Он также указал, что в ДНР и ЛНР обнаруживаются массовые захоронения людей, а Следственный комитет России уже возбудил дело за жестокое обращение с гражданским населением Донбасса. «Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем. Мы не видим ни осуждений, ни расследований преступлений против человечества. Речь идет о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе, — написал Володин в своем Telegram-канале. — Что это, если не геноцид?» — добавил он.
Володин подчеркнул, что у подобных таких преступлений не имеется срока давности и указал на важность устанавливать факты сейчас, чтобы виновные обязательно понесли наказание. «Но вместо осуждения и желания разобраться депутаты европейских парламентов, ПАСЕ и ПА ОБСЕ занимают страусиную позицию. Налицо двойные стандарты», — заключил председатель Госдумы.
Президент России Владимир Путин 15 февраля назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом. В декабря прошлого года глава государстсва уже делал схожее заявление. Тогда Путин отметил, что русофобия — это первый шаг к геноциду, а то, что происходит в Донбассе, не может не напоминать геноцид.
15 февраля Госдума поддержала обращение к Путину насчет признания ДНР и ЛНР. Это нужно для гарантий безопасности и защиты жителей самопровозглашенных республик от внешних угроз, считают депутаты. Президент заявил, что рассматривать обращение о признании ЛНР и ДНР следует, исходя из интересов жителей республик.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что народ России готов к признанию ДНР и ЛНР. Западу, обвиняющему Москву в нагнетании обстановки, следует прекратить устраивать провокации о якобы планируемом нападении России на Украину, добавил Слуцкий.
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