Володин осудил Европу за «страусиную позицию» по Украине и обвинил Зеленского в отказе от Минских соглашений

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский своими высказываниями о самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках фактически отказывается от выполнения Минских соглашений. При этом США и Европой преступления Киева в Донбассе замалчиваются, считает Володин. Он также указал, что последние недели Запад обещал «вторжение» России на Украину, но «за дезинформацию никто извинений не принес до сих пор».

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Спикер Госдумы напомнил, что Украина в нарушение Минских соглашений предприняла попытку эскалации конфликта, начав минометный обстрел населенных пунктов Донбасса. В то же время Зеленский заявил о несогласии идти на переговоры с ДНР и ЛНР, хотя местные выборы, политическое урегулирование нельзя решить без согласования с представителями народных республик.

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«Если стороны конфликта не будут вести переговоры, то кто тогда должен решать эти проблемы? — задался вопросом Володин. — Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения Минских договоренностей».

По мнению Володина, неслучайно в Госдуме большинством голосов депутаты высказались за необходимость признания ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств. Ведь мирные жители страдают, гибнут, а в России не могут быть безучастными к происходящему, отметил спикер Госдумы: «Нас беспокоит вопрос защиты проживающих там российских граждан и соотечественников».

Он также указал, что в ДНР и ЛНР обнаруживаются массовые захоронения людей, а Следственный комитет России уже возбудил дело за жестокое обращение с гражданским населением Донбасса. «Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем. Мы не видим ни осуждений, ни расследований преступлений против человечества. Речь идет о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе, — написал Володин в своем Telegram-канале. — Что это, если не геноцид?» — добавил он.

Володин подчеркнул, что у подобных таких преступлений не имеется срока давности и указал на важность устанавливать факты сейчас, чтобы виновные обязательно понесли наказание. «Но вместо осуждения и желания разобраться депутаты европейских парламентов, ПАСЕ и ПА ОБСЕ занимают страусиную позицию. Налицо двойные стандарты», — заключил председатель Госдумы.

Президент России Владимир Путин 15 февраля назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом. В декабря прошлого года глава государстсва уже делал схожее заявление. Тогда Путин отметил, что русофобия — это первый шаг к геноциду, а то, что происходит в Донбассе, не может не напоминать геноцид.

15 февраля Госдума поддержала обращение к Путину насчет признания ДНР и ЛНР. Это нужно для гарантий безопасности и защиты жителей самопровозглашенных республик от внешних угроз, считают депутаты. Президент заявил, что рассматривать обращение о признании ЛНР и ДНР следует, исходя из интересов жителей республик.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что народ России готов к признанию ДНР и ЛНР. Западу, обвиняющему Москву в нагнетании обстановки, следует прекратить устраивать провокации о якобы планируемом нападении России на Украину, добавил Слуцкий.

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