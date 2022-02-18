Лукашенко: РФ и Белоруссия вынуждены отвечать Западу дипломатией и военными учениями

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Москва и Минск вынуждены реагировать на действия западных стран, в том числе прилагая дипломатические усилия и проводя военные учения. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу на переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным в Кремле.

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"Военно-политический спектр сегодня силами наших, как вы говорите, западных партнеров вышел на лидирующие позиции. Нам приходится реагировать - и в плане наших военных учений, и дипломатией", - отметил он.