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16 часов назад

Лукашенко: РФ и Белоруссия вынуждены отвечать Западу дипломатией и военными учениями

ТАССиещё 4

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Москва и Минск вынуждены реагировать на действия западных стран, в том числе прилагая дипломатические усилия и проводя военные учения. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу на переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным в Кремле.

Лукашенко: РФ и Белоруссия вынуждены отвечать Западу дипломатией и военными учениями
Фото: ТАССТАСС

"Военно-политический спектр сегодня силами наших, как вы говорите, западных партнеров вышел на лидирующие позиции. Нам приходится реагировать - и в плане наших военных учений, и дипломатией", - отметил он.

Однако, по оценке Лукашенко, действия Запада вряд ли будут иметь успех. "Они первый раунд очень сильно проиграли", - констатировал белорусский лидер.

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