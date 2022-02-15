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1 час назад

«Союзная решимость»: как проходят военные учения России и Белоруссии

Газета.Ru

На прошлой неделе Россия и Белоруссия начали совместные масштабные военные учения «Союзная решимость». В них задействованы пять белорусских полигонов и четыре аэродрома.

1/18 Артиллеристы у боевых машин 9К57 из состава реактивной системы залпового огня «Ураган» во время совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Министерство обороны РФ
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2/18 Многоцелевой вертолет Ми-9 ВС Белоруссии производит стрельбу во время совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Виктор Толочко/РИА «Новости»
3/18 Совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Виктор Толочко/РИА «Новости»
4/18 Эвакуация раненого во время совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Виктор Толочко/РИА «Новости»
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5/18 Боевые машины 9К57 из состава реактивной системы залпового огня «Ураган» во время совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Министерство обороны РФ
6/18 Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин награждает наручными часами военнослужащих, отличившихся во время совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Виктор Толочко/РИА «Новости»
7/18 Автомобиль медицинской службы во время совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Виктор Толочко/РИА «Новости»
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8/18 Реактивные системы залпового огня «Полонез» во время совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Министерство обороны РФ
9/18 Бронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Виктор Толочко/РИА «Новости»
10/18 Во время совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
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11/18 Боевая машина 9К57 из состава реактивной системы залпового огня «Ураган» во время совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Министерство обороны РФ
12/18 Военнослужащие во время совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Виктор Толочко/РИА «Новости»
13/18 Во время совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Министерство обороны РФ
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14/18 Во время совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Рамиль Насибулин/БелТА/ТАСС
15/18 Боевые машины 9К57 из состава реактивной системы залпового огня «Ураган» во время совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Министерство обороны РФ
16/18 Во время совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Рамиль Насибулин/БелТА/ТАСС
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17/18 Во время совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
18/18 Во время совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

В рамках учений военнослужащие отрабатывают усиление охраны границы, совместные действия в случае внешней агрессии, отпор террористам. Они уничтожают условных диверсантов и боевиков на земле, бьют по их формированиям артиллерией, а также отражают возможные атаки с воздуха.

В небе летают истребители Су-35 и штурмовики Су-25-СМ. Также в учениях задействованы российские зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф», боевые машины 9К57 из состава реактивной системы залпового огня «Ураган» и комплексы ПВО «Панцирь-С».

Предполагается, что учения продлятся до 20 февраля, после чего российские подразделения вернутся в места постоянной дислокации. Однако 14 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что маневры продлятся столько, сколько решат лидеры России и Республики Беларусь.

Западные СМИ не раз заявляли, что учения – это якобы прикрытие для готовящегося вторжения на Украину. Однако Москва и Минск это категорически отрицают.

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