В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
1 час назад

В ДНР сочли провокацией взрыв на линии соприкосновения в Донбассе

Елена Прошина

Взрыв в километре от линии соприкосновения в Донбассе мог быть провокацией, которую снимали журналисты, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

В ДНР сочли провокацией взрыв на линии соприкосновения в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Взрыв был, и он был слышен в некоторых районах Донецка. Мы не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами», — сообщил он.

По словам политика, взрыв зафиксирован вблизи населенного пункта Опытное, примерно в 1-1,5 километра от линии соприкосновения на территории, подконтрольной Киеву. Из-за тумана ополченцы не смогли выяснить, что именно взорвалось.

О взрыве стало известно 12 февраля. По некоторым данным, взрывная волна ощущалась по всему городу.

«Только что из центра Донецка я услышал сильный взрыв. Не слишком близко, но отчетливо слышно в центре», — сообщил американский журналист Патрик Ланкастер.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин прокомментировал сообщения о прогремевшем в Донецке мощном взрыве.

«Вы слышали? А я ничего не слышал», — заявил он.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинские военные «соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не осуществляли никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители