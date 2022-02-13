В ДНР сочли провокацией взрыв на линии соприкосновения в Донбассе

Взрыв в километре от линии соприкосновения в Донбассе мог быть провокацией, которую снимали журналисты, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Взрыв был, и он был слышен в некоторых районах Донецка. Мы не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами», — сообщил он.

По словам политика, взрыв зафиксирован вблизи населенного пункта Опытное, примерно в 1-1,5 километра от линии соприкосновения на территории, подконтрольной Киеву. Из-за тумана ополченцы не смогли выяснить, что именно взорвалось.

О взрыве стало известно 12 февраля. По некоторым данным, взрывная волна ощущалась по всему городу.

«Только что из центра Донецка я услышал сильный взрыв. Не слишком близко, но отчетливо слышно в центре», — сообщил американский журналист Патрик Ланкастер.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин прокомментировал сообщения о прогремевшем в Донецке мощном взрыве.

«Вы слышали? А я ничего не слышал», — заявил он.