Российские моряки отразили нападение «диверсантов» на базу ЧФ

Российские военные провели учение по отражению нападения диверсантов на пункт базирования кораблей Черноморского флота в Средиземном море, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Фото: Пресс-служба Минобороны России Пресс-служба Минобороны России

«Военнослужащие отряда по борьбе с подводными силами и средствами (ПДСС) провели плановое специальное учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника на пункт базирования кораблей Черноморского флота в Средиземном море», – передает РИА «Новости» сообщение ЧФ.

По легенде учения экипаж дежурного противодиверсионного катера (ПРДК) «Грачонок» обнаружил неизвестную быстроходную моторную лодку, которая предприняла попытку прорыва в закрытую акваторию. Нарушитель не реагировал на запросы и игнорировал требования остановиться для досмотра, после чего военные объявили учебную тревога и отправили подразделения отряда на перехват лодки.

«Группа захвата отряда осуществила перехват судна-нарушителя, пресекла его продвижение к причальной зоне пункта базирования и провела задержание условных диверсантов», – рассказали в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Кроме того, поисково-обследовательский комплекс «Кальмар» обнаружил под водой вторую группу диверсантов. Ее условно уничтожили гранатометанием из ручных противодиверсионных гранатометных комплексов. Остальные нарушители получили условные «баротравмы» и были задержаны подводными пловцами отряда ПДСС в акватории пункта базирования.