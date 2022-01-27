Балтийский флот усилили звеном новых многоцелевых истребителей

В состав смешанного авиационного полка Балтийского флота вошли четыре новых многоцелевых истребителя Су-30СМ2, сообщает издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО). Самолёты прибыли в Калининградскую область с заводского аэродрома в Иркутске.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Балтийский флот с поступлением новых самолётов существенно повысит свою боевую мощь. Лётчики уже прошли соответствующую подготовку и в ближайшее время начнут осваивать новые машины, — рассказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв.

В последний раз полк пополнялся самолётами поколения 4+ Су-30СМ в 2018 году.

Ранее двадцать боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота вышли на учения в море. Отмечается, что во время манёвров будут отработаны задачи противолодочной и противовоздушной обороны, а также противоминного обеспечения. Также на кораблях находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота, которые проведут тренировки по отражению нападения на корабль условных террористов.