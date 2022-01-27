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27 минут назад

Балтийский флот усилили звеном новых многоцелевых истребителей

В состав смешанного авиационного полка Балтийского флота вошли четыре новых многоцелевых истребителя Су-30СМ2, сообщает издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО). Самолёты прибыли в Калининградскую область с заводского аэродрома в Иркутске.

Балтийский флот усилили звеном новых многоцелевых истребителей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Балтийский флот с поступлением новых самолётов существенно повысит свою боевую мощь. Лётчики уже прошли соответствующую подготовку и в ближайшее время начнут осваивать новые машины, — рассказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв.

В последний раз полк пополнялся самолётами поколения 4+ Су-30СМ в 2018 году.

Ранее двадцать боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота вышли на учения в море. Отмечается, что во время манёвров будут отработаны задачи противолодочной и противовоздушной обороны, а также противоминного обеспечения. Также на кораблях находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота, которые проведут тренировки по отражению нападения на корабль условных террористов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по поводу этих учений заявил, что процесс манёвров и военного строительства идёт постоянно и будет продолжаться. Вопросы по поводу учений как реакции на переброску сил НАТО в Восточной Европе и странах Балтии он предложил адресовать в Минобороны.

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