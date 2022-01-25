В Белгородской области будет развернут новый батальон радиоэлектронной борьбы

В Белгородской области, граничащей с Украиной, будет развернут новый батальон радиоэлектронной борьбы. Как сообщили в Западном военном округе, отдельный батальон радиоэлектронной борьбы вошел в состав Висленской мотострелковой дивизии, его подразделения размещены в Белгородской области.

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Военнослужащие уже приступили к обучению по модульной системе подготовки. Они также будут обучаться работе по внедрению наиболее перспективных форм и способов применения подразделений РЭБ с учетом поступающей в войска общевойсковой армии ЗВО современной военной техники.

По словам командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева, новое подразделение существенно повысит разведывательные возможности соединения и сократит время получения необходимой информации.