В Белгородской области будет развернут новый батальон радиоэлектронной борьбы

В Белгородской области, граничащей с Украиной, будет развернут новый батальон радиоэлектронной борьбы. Как сообщили в Западном военном округе, отдельный батальон радиоэлектронной борьбы вошел в состав Висленской мотострелковой дивизии, его подразделения размещены в Белгородской области.
Военнослужащие уже приступили к обучению по модульной системе подготовки. Они также будут обучаться работе по внедрению наиболее перспективных форм и способов применения подразделений РЭБ с учетом поступающей в войска общевойсковой армии ЗВО современной военной техники.
По словам командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева, новое подразделение существенно повысит разведывательные возможности соединения и сократит время получения необходимой информации.
Батальон РЭБ вооружен комплексами "Леер-3", "Борисоглебск-2" и "Житель" и предназначен для создания эффективной радиоэлектронной защиты и противодействия техническим средствам разведки. Он также необходим для взаимодействия с органами военного управления штаба дивизии.