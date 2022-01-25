Переброска странами-участницами НАТО дополнительных войск, истребителей и кораблей в Восточную Европу является ненужной провокацией и привнесет в регион больше опасности, чем безопасности. Об этом заявил профессор исследований мира и конфликтов Упсальского университета Ашок Суэйн в разговоре с «Лентой.ру».

Политолог назвал риск перерастания нынешнего кризиса в полноценный военный конфликт одним из наиболее опасных последствий решения НАТО усилить свое присутствие на востоке.

«Западные лидеры ставят на кон мир только ради мнимой внутриполитической выгоды», — заявил он.

Специалист подчеркнул, что единственный выход из сложившегося кризиса — это переговоры, поскольку война между Россией и НАТО недопустима. Он пояснил, что наращивание военного присутствия может положительно сказаться на этом процессе только в том случае, если создаст стратегический тупик как для России, так и для НАТО и вынудит их вернуться за стол переговоров.

«Но это опасная стратегия, если здравый смысл не возобладает с обеих сторон», — добавил Суэйн.