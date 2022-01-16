В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
13 минут назад

Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Алма-Аты в РФ

Российские миротворцы ОДКБ вылетели из бывшей столицы Казахстана Алма-Аты в Московскую область. Самолёт с военными должен приземлиться в Чкаловском, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Российские миротворцы ОДКБ возвращаются из Алма-Аты
Фото: function.mil.rufunction.mil.ru

Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолёты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из Алма-Аты, — говорится в сообщении министерства.

Возвращение всех миротворцев в пункты дислокации планируется завершить до 19 января. Так, военные из Армении, Белоруссии и Узбекистана вылетели из Казахстана на родину 14 января. Всего из Алма-Аты вылетели 18 самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал, что иностранные граждане в составе террористических групп участвовали в беспорядках в Казахстане. При этом он добавил, что не они были главными участниками протестов.

Войска,Станислав Зась,Министерство обороны,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители