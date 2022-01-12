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4 часа назад

Названа причина смерти телеведущего Михаила Зеленского

Посольство РФ в Доминикане подтвердило смерть журналиста Михаила Зеленского
Фото: News.ruNews.ru

Михаил Зеленский мог умереть от инсульта, когда находился на отдыхе в Доминикане. Эти сведения подтвердили в российском посольстве страны, сообщает РИА Новости.

Да, он скончался в Доминикане, подробностей сообщить не могу, я на связи с его супругой — все вопросы к ней, — приводит агентство ответ руководителя посольства РФ в Пунта-Кане Вячеслава Панкова.

О смерти Зеленского стало известно в ночь на 12 января. Журналист долгое время работал на телеканале «Россия 1», где вёл программу «Вести-Москва» и шоу «Прямой эфир». В последнее время он руководил несколькими программами на телеканале «Культура».

Зеленский был трижды женат. От второго брака у него есть две дочери. Третьей женой журналиста стала психолог Мила Рубинчик.

Ранее сообщалось, что известный журналист и телеведущий Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщил заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович на своей странице в Facebook.

Войска,Причина смерти,Михаил Зеленский,РИА Новости,
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