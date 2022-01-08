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8 января

Жители Нур-Султана практически опустошили банкоматы

В банкоматах столицы Казахстана Нур-Султана почти закончились деньги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. По его словам в пятницу, 7 января, горожане воспользовались связанным с Рождеством выходным, чтобы обналичить банковскую карту. На фоне продолжающихся в стране несколько дней протестов наличные стали основным средством расчета.

Жители Нур-Султана практически опустошили банкоматы
Фото: ReutersReuters

В столице у банкоматов выстроились большие очереди. В статье отмечается, что, несмотря на ажиотаж, люди не конфликтовали друг с другом. Наоборот, делились информацией о работающих аппаратах. Во второй половине дня большинство банкоматов опустели. Как пишет агентство, в пятницу снизилось количество покупателей в магазинах Нур-Султана.

"Вчера было очень много людей, закупались активнее, чем на Новый год", - рассказала Гульнара, продавщица супермаркета "Москва", расположенного в административной части города.

При этом во многих магазинах заработали системы безналичного расчета. Ранее информационное агентство "Sputnik Казахстан" сообщило, что в стране полностью восстановили движение пассажирских поездов.

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