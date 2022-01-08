За российскими курсантами на Байконуре отправят самолет

Курсанты российских военных вузов, все другие россияне смогут улететь из Байконура на самолете, который выделяет «Роскосмос». Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на главу администрации Байконура Константина Бусыгина, чьи слова приводит его пресс-служба.

Фото: nsn.fm nsn.fm

«Дмитрий Олегович (Рогозин — глава «Роскосмоса») выделил самолет, чтобы вернуть в Россию с Байконура курсантов военных вузов, находящихся в городе в зимних отпусках. В ближайшие дни будет организован рейс авиакомпании «АлРоса», а на 12 января запланирован прилет самолета со специалистами РКК «Энергия», которым на территорию России смогут улететь все, кому это необходимо», — говорится в сообщении.

В этом же сообщении Бусыгин объявил о введении комендантского часа в городе.

По словам Бусыгина, ежедневно в городе будут уточнять списки горожан и сотрудников местных предприятий, которые на праздники уехали из Байконура.

«Многие байконурцы уже вернулись в город из близлежащих городов, организуется возвращение жителей города, находящих в Чимкенте, Алма-Ате, Актюбинске», — сказал глава администрации.

«На заседании оперативного штаба особое внимание было уделено организации работы космодрома, доставке на Байконур специалистов из России, чтобы испытатели на следующей неделе могли приступить к работам с грузовым кораблем «Прогресс МС-19» и ракетой-носителем «Союз-2-1А», — отметил Бусыгин.