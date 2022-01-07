Основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан

«Самолётами военно-транспортной авиации с аэродромов в Московской, Ивановской, Ульяновской областей продолжается переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан. В настоящее время подразделения ВДВ осуществляют погрузку на самолёты военно-транспортной авиации штатной техники и вооружения», — приводит сообщение РИА Новости.