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41 минуту назад

Основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан

Основные силы российского контингента миротворческих сил ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самолётами военно-транспортной авиации с аэродромов в Московской, Ивановской, Ульяновской областей продолжается переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан. В настоящее время подразделения ВДВ осуществляют погрузку на самолёты военно-транспортной авиации штатной техники и вооружения», — приводит сообщение РИА Новости.

По информации ведомства, находящиеся в Казахстане подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач.

6 января Минобороны опубликовало видео вылета части российских военных в составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

Передислокация всех миротворческих подразделений ОДКБ в Казахстан должна завершиться 7 января.

Войска,Армия,Безопасность,Министерство обороны,РИА Новости,
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