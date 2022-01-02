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1 час назад

Sohu: США ожидает катастрофа в случае налёта истребителей F-35 на Россию

В случае масштабного авианалёта новейших американских истребителей F-35 на Россию, Соединённые Штаты и НАТО столкнутся с «большим сюрпризом» — модернизированными системами противовоздушной обороны (ПВО) С-300ПМ-2, развёрнутыми в Крыму. Об этом пишет обозреватель китайского новостного портала Sohu.

Раскрыт сценарий авианалета американских F-35 на Россию
Фото: ReutersReuters

Как сообщает РИА Новости, улучшенная ПВО оснащена многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) и системой обнаружения и сопровождения малозаметных целей в воздухе.

Таким образом, С-300ПМ-2 может найти истребители-невидимки пятого поколения на расстоянии от 200 до 250 км и совершить по ним авиаудары.

«Как только американские F-35 нарушат российское воздушное пространство, они будут безжалостно сбиты этими установками», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что важнейшим событием в сфере перевооружения российской армии в 2021 году стала поставка в войска первых образцов зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» и получение модернизированного самолёта дальнего радиолокационного обзора А-50У. Подробнее — в материале RT.

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