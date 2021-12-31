Минобороны запустит три «Ангары» в 2022 году

Минобороны России планирует запустить три ракеты космического назначения «Ангара» со спутниками в 2022 году, сообщил РИА Новости источник.

Всего Минобороны запустит в 2022 запустить с Плесецка три ракеты «Ангара» – две тяжелые «Ангара-А5» и одну легкую «Ангару-1.2». Они выведут на орбиту спутники, а макеты полезной нагрузки больше запускать не планируется.

По словам источника, в составе тяжелых ракет будет использоваться разгонный блок «Бриз-М».