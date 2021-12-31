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15 часов назад

Минобороны запустит три «Ангары» в 2022 году

Минобороны запустит три «Ангары» в 2022 году
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Минобороны России планирует запустить три ракеты космического назначения «Ангара» со спутниками в 2022 году, сообщил РИА Новости источник.

Всего Минобороны запустит в 2022 запустить с Плесецка три ракеты «Ангара» – две тяжелые «Ангара-А5» и одну легкую «Ангару-1.2». Они выведут на орбиту спутники, а макеты полезной нагрузки больше запускать не планируется.

По словам источника, в составе тяжелых ракет будет использоваться разгонный блок «Бриз-М».

Ранее сообщалось, что ракета «Ангара-А5», стартовавшая 27 декабря с космодрома Плесецк в Архангельской области, взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил России. Это третий испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». В декабре 2020 года она вывела на геостационарную орбиту 2,4 тонны груза в ходе старта.

Войска,Министерство обороны,РИА Новости,
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