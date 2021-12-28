В НАТО рассказали подробности перехвата самолетов России

В НАТО рассказали, что в 2021 году самолеты альянса чаще всего вылетали из-за того, что российские военные воздушные суда пролетали «слишком близко от воздушного пространства стран-членов». Такие подробности раскрыло агентство AP.

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«НАТО заявила, что 290 из примерно 370 миссий в 2021 году проводились в ответ на действия российских воздушных судов», — говорится в сообщении агентства. В НАТО добавили, что большая часть заданий по перехвату проходили в регионе Балтийского моря рядом с Эстонией, Латвией и Литвой.

В заявлении альянса указывается, что перехваты проходили без происшествий, самолеты НАТО взлетали, чтобы опознать приближающееся воздушное судно и сопроводить его до того момента, как оно покинет зону. «Очень немного перехваченных самолетов вошли в воздушное пространство союзников», — пишет агентство.

При этом число перехватов российских самолетов снизилось по сравнению с 2020 годом. Тогда альянс выполнил 350 полетов из-за самолетов России.