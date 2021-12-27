В Польше испугались исключения из ЕС

Выход или исключение Польши из Евросоюза может оказаться «трагедией» для государства, предупредил сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий.
По его мнению, при подобном сценарии Варшава может попасть в сферу влияния России. «Мы находимся в таком месте в Европе, что, на мой взгляд, говорить о каком-то нейтралитете – это просто сказки. Либо мы можем находиться в ЕС и НАТО, либо – в российской сфере влияния», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, Либицкий выразил мнение о том, что польским властям следует сделать все возможное, чтобы страна никогда не покинула ЕС, так как данный сценарий будет «катастрофическим». Он добавил, что Варшаве требуется как можно скорее принять евро в качестве национальной валюты, чтобы избежать подобного развития ситуации.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО ни в коем случае не должны поддаваться на «шантаж» со стороны России с требованием к Альянсу прекратить поддержку бывших республик СССР, он уверен, что ответом на это может быть встречный ультиматум.