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27 декабря

В Польше испугались исключения из ЕС

Выход или исключение Польши из Евросоюза может оказаться «трагедией» для государства, предупредил сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий.

В Польше испугались исключения из ЕС
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

По его мнению, при подобном сценарии Варшава может попасть в сферу влияния России. «Мы находимся в таком месте в Европе, что, на мой взгляд, говорить о каком-то нейтралитете – это просто сказки. Либо мы можем находиться в ЕС и НАТО, либо – в российской сфере влияния», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, Либицкий выразил мнение о том, что польским властям следует сделать все возможное, чтобы страна никогда не покинула ЕС, так как данный сценарий будет «катастрофическим». Он добавил, что Варшаве требуется как можно скорее принять евро в качестве национальной валюты, чтобы избежать подобного развития ситуации.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО ни в коем случае не должны поддаваться на «шантаж» со стороны России с требованием к Альянсу прекратить поддержку бывших республик СССР, он уверен, что ответом на это может быть встречный ультиматум.

Войска,Анджей Дуда,НАТО,ЕС,РИА Новости,
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