Неизвестный «заминировал» все аэропорты Московского региона

Неизвестный сообщил о якобы заложенных взрывных устройствах в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Здания на наличие взрывных устройств проверяют кинологи. Все четыре авиаузла работают в штатном режиме. Несколько дней назад неизвестный "заминировал" более 20 самолетов в аэропорту Шереметьево. Анонимное сообщение о минировании было отправлено на электронную почту аэропорта. Эвакуация из зданий аэропорта не проводилась. До этого в Москве проверили все школы и суды после получения анонимных сообщений об их минировании. Специалисты незамедлительно выехали на места для проведения проверок. Спустя полчаса столичные суды постепенно начали возвращаться к работе.