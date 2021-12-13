«Аэрофлот» объявил о создании биотопливного альянса

«Аэрофлот» совместно с партнерами, среди которых в том числе «Газпром нефть» и Airbus, создали «Евразийский SAF альянс». Его главной задачей станет внедрение и расширение применения «зеленого топлива» в России: для этого планируется разработать дорожную карту и координировать совместные усилия в данной области. Об этом сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

«Экологическая повестка становится одной из самых важных тем в авиации. Группа «Аэрофлот» уже внесла значительный вклад в повышение экологической эффективности — за прошедшее десятилетие мы снизили удельные выбросы СО2 на 30%. Подписывая декларацию о создании SAF альянса, Аэрофлот делает шаг навстречу будущему, подтверждая приверженность выбранным экологическим приоритетам отрасли. Наши согласованные действия с ведущими представителями отрасли будут способствовать повышению экологичности и постепенной декарбонизации авиации», — заявил заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Андрей Чиханчин.

Участниками альянса также являются группа компаний «Волга-Днепр», ФГУП «ГосНИИ ГА», ФГБУ «НИЦ Институт имени Жуковского» и S7 Group.

В рамках альянса стороны договорились способствовать продвижению SAF на российском рынке для использования в соответствии с местными и международными нормами и требованиями. Альянс поставил перед собой цель: не позднее 2024 года выполнить первый полет на смеси биотоплива.

«Евразийский SAF альянс» — инклюзивная экосистема, открытая для участия компаний по всей цепочке создания SAF, включая производителей топлива, авиакомпаний, аэропортов, производителей самолетов, производителей двигателей и исследовательских институтов.