РФ и Индия утвердили программу военно-технического сотрудничества до 2030 года

Какой именно арсенал, в какие сроки и в каком количестве Москва поставит Нью-Дели в ближайшие годы, официально не разглашается. После встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу его индийский коллега Раджнатх Сингх лишь вскользь упомянул в "Твиттере": заключен ряд соглашений, контрактов, протоколов в отношении стрелкового оружия и военного сотрудничества. А наше военное ведомство ограничилось заявлением, что подписанный в Индии документ "подразумевает сотрудничество видов и родов войск, а также вопросов поставок и разработки вооружений и военной техники".

Фото: Российская Газета Российская Газета

Некоторую ясность внесла газета Нindustan Тimes. Издание сообщило, что соглашение, в частности, предусматривает совместное производство на предприятии в городе Амети (штат Уттар-Прадеш) более 500 тысяч российских автоматов АК-203. Названа даже сумма сделки - более 677 миллионов долларов.

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Вообще Индия является одним из основных покупателей российского вооружения. Известно, что за последние три десятилетия она приобрела у нашей страны арсенала на сумму около 70 млрд долларов. Объем портфеля военных заказов сейчас составляет порядка 15 миллиардов. Москва, в частности, имеет контракт с Нью-Дели на поставку до конца 2024 года пяти полковых комплектов зенитной ракетной системы С-400.

Такие контракты - важнейшая, но далеко не единственная сфера двусторонних отношений России и Индии. Не случайно о привилегированном стратегическом партнерстве двух стран много вчера говорили и в ходе консультаций в формате "2+2" с участием глав оборонных и внешнеполитических ведомств, и на юбилейном 20-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

Шойгу напомнил, что в оборонных вопросах Россия и Индия долгие годы плодотворно контактируют на всех уровнях. В качестве примера он назвал укрепление связей между генеральными штабами и видами вооруженных сил, расширение обмена военными делегациями. "Ведется работа в области военного образования", - отметил российский министр. А особое место в военном сотрудничестве, по его оценке, занимают совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки. "Учения серии "Индра" и участие в Армейских международных играх - наглядный пример боевого слаживания и содружества армий России и Индии", - отметил Шойгу.

Соглашение предусматривает совместное производство на предприятии в городе Амети (штат Уттар-Прадеш) более 500 тысяч российских автоматов АК-203

Министр подчеркнул, что Москва и Нью-Дели также поддерживают тесные контакты по военной линии в многосторонних форматах. В первую очередь - в рамках Шанхайской организации сотрудничества, Совещания министров обороны стран АСЕАН и диалоговых партнеров ("СМОА плюс").

Точка зрения

Алексей Куприянов, руководитель Группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН:

- Из-за коронавируса в прошлом году встреча лидеров России и Индии не состоялась, хотя до того они встречались ежегодно. Между тем Москве и Нью-Дели надо согласовать позиции по целому ряду направлений в политике и экономике. Между Россией и Индией нет столкновения интересов, а присутствует лишь легкое взаимное недопонимание. И нынешняя встреча была призвана устранить это недопонимание. Речь при этом идет не о резкой смене позиций сторон, а о согласованных действиях.

Российская делегация, прибывшая в Индию, президент и главы МИД и минобороны - это необычный формат для переговоров Москвы и Нью-Дели. Обычно Индия в формате 2+2 проводит переговоры со странами-партнерами по QUAD - Австралией, США, Японией. Но, как мы видим, с Россией был выбран такой же формат, и даже более расширенный, учитывая встречу лидера России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди, а также присутствие в российской делегации Игоря Сечина, представляющего в данном случае наш энергетический комплекс. Можно сказать, что такой формат наиболее функционален, поскольку позволяет решить сразу множество различных вопросов.

Обсуждение различных направлений двусторонних отношений на встречах в Нью-Дели подкрепило геополитическую составляющую переговоров. Сотрудничество в области энергетики, военных поставок, борьбы с коронавирусом и в других областях показывает устойчивость отношений между Россией и Индией. В том, что касается энергетики, индийская сторона заинтересована в поставках СПГ, а также - в участии в российских нефтяных и газовых проектах в Арктике и на Дальнем Востоке. К Дальнему Востоку индийская сторона, напомню, ранее выражала особый интерес. Кроме того, развивается сотрудничество в атомной энергетике. Это, например, строительство российской АЭС в Руппуре, Бангладеш, с участием Индии. Кроме того, Индия - страна перманентного энергодефицита, и весьма заинтересована в развитии атомной энергетики. Во время предыдущих визитов президента Путина в Индию уже был подписан ряд соглашений в этой сфере. В частности, договоренность о поставке 58 тонн российского слабообогащенного урана для индийской АЭС в Тарапуре в 2000 году. В 2014 году договорились о строительстве второй очереди АЭС "Куданкулам" на юге страны, о сооружении порядка двадцати атомных энергоблоков и об утилизации ядерных отходов. Можно предположить, что в настоящее время индийская сторона заинтересована в сооружении еще одной АЭС на севере страны. Как показал относительно недавний кризис в поставках из Китая солнечных панелей, Индии необходим более стабильный источник электроэнергии.